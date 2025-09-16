В РФ попросили Путина лишить Пугачеву звания народной артистки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/alla_orfey

Общественная организация "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) направила петицию к Владимиру Путину с требованием лишить певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки. Об этом глава ФПБК Виталий Бородин рассказал "Абзацу".

В документе указано, что причиной инициативы стало "порочащее и дискредитирующее такое высокое звание" поведение Пугачевой. Активисты считают, что слова и действия артистки в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) вызывают вопросы с точки зрения государственной безопасности, а также нравственно-гражданской ответственности обладателя статуса народного артиста.

"В интервью Пугачева с явным уважением высказалась о Джохаре Дудаеве – лице, официально признанном организатором террористической деятельности на территории РФ", – отметили в петиции.

В ФПБК обратили внимание на то, что слова Пугачевой о Дудаеве могут противоречить статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Помимо этого, артистку уличили в дискредитации органов власти, вооруженных сил и внешней политики России.

Интервью Пугачевой вышло 10 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его "базаром лицемерия".

Во время интервью певица впервые рассказала о своем отъезде из России. По ее словам, она сделала это из-за детей, которых в школе начали травить одноклассники. Семья выбрала Израиль, поскольку певица проходила там лечение.

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал к певице иск о защите чести и достоинства на 1,5 миллиарда рублей. По его словам, причиной стало оскорбление армии и восхваление Дудаева.

