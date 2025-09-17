Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачева заявила, что у нее пропал "порыв говорить". Пост с таким признанием артистка опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь", – написала Пугачева через неделю после интервью, которое она дала журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его "базаром лицемерия".

Во время интервью певица впервые рассказала о своем отъезде из России. По ее словам, она сделала это из-за детей, которых в школе начали травить одноклассники. Семья выбрала Израиль, поскольку певица проходила там лечение.

Позже общественная организация "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) направила к Владимиру Путину петицию с требованием лишить Пугачеву звания народной артистки. Причиной инициативы стало "порочащее и дискредитирующее такое высокое звание" поведение певицы.

