Суд вернул ветерану Трещеву его иск к Пугачевой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Тверской суд Москвы вернул ветерану Афганистана Александру Трещеву иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей без рассмотрения. Об этом РИА Новости сообщили в инстанции.

Трещев подавал иск в два суда – Тверской и Савеловский. Последний тоже оставил его без движения.

Ветеран решил обратиться в суд после интервью певицы, в котором она, по его словам, восхваляла президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

Недавно в суде зарегистрировали третий иск к Пугачевой о защите чести и достоинства. Истцом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Кроме того, организация требовала лишить певицу звания народной артистки. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла интервью Пугачевой "базаром лицемерия".