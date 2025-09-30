Суд в Подмосковье зарегистрировал третий иск к Пугачевой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Третий иск о защите чести и достоинства к певице Алле Пугачевой зарегистрирован в суде. Данные Одинцовского суда Подмосковья есть в распоряжении РИА Новости.

Истцом выступает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. При этом иск в настоящий момент оставлен без движения.

Ранее иск к Пугачевой поступил в Савеловский районный суд Москвы. Его автором стал ветеран боевых действий А. С. Трещев. В своем обращении он указал, что в недавнем видеоинтервью артистка допустила высказывания, порочащие главу государства, армию и правоохранительные органы России.

Истец обратил внимание на то, что Пугачева восхваляла президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева, чем "нанесла оскорбление российскому народу". Трещев потребовал от певицы 1,5 миллиарда рублей, при этом себе он планировал оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета. Суд тем не менее оставил иск без движения.

Кроме того, ФПБК направила к Владимиру Путину петицию с требованием лишить Пугачеву звания народной артистки.

Обращения появились после интервью Пугачевой, опубликованном в Сети 10 сентября. Певица затронула многие темы, в том числе она впервые рассказала о своем отъезде из России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала интервью "базаром лицемерия".

