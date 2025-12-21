Движение затруднено на внешней стороне 6-го км МКАД из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение затруднено на внешней стороне 6-го километра МКАД из-за ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Столкновение нескольких автомобилей произошло в районе съезда № 6А. В настоящий момент на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Кроме того, на внутренней стороне 86-го километра МКАД, в районе Подушкинского путепровода, произошло возгорание автомобиля. На месте также работают оперативные службы города, выясняются все обстоятельства.

В районе аварий затруднено движение. В ведомстве призвали выбирать пути объезда.

Ранее в ТиНАО водитель Volkswagen сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома 1 на Высокой улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

