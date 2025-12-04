Водитель сбил ребенка на самокате на востоке Москвы

Фото: max.ru/moscowproc

Водитель сбил 10-летнего мальчика на самокате на пешеходном переходе в Восточном административном округе (ВАО) Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Благуша утром в четверг, 4 декабря. В результате ребенка госпитализировали.

Прокуратура взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств аварии. Также в ведомстве призвали родителей разговаривать с детьми о важности соблюдения правил дорожного движения, а водителей снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее автомобиль сбил 16-летнего подростка на питбайке в Москве. ДТП произошло на Рублевском шоссе, юноша при этом ехал по велодорожке. Пострадавшего доставили в больницу.

