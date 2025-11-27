Автомобиль такси сбил пешехода в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель автомобиля такси марки Kia наехал на пешехода в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе дома 1, строения 1, на улице Адмирала Корнилова. По предварительным данным, пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. В результате от удара тот скончался на месте.

"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа", – отметили в ГАИ.

Ранее на Филимонковском шоссе женщина-водитель потеряла управление автомобилем Jaecoo и выехала на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. Пассажир, который находился в легковой машине, скончался от полученных травм.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники прокуратуры начали проверку и выяснение всех обстоятельств ДТП.

