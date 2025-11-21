Форма поиска по сайту

21 ноября, 10:52

Происшествия

Один человек погиб в ДТП с грузовиком в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб в аварии с участием грузовика в ТиНАО, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Предварительно, на Филимонковском шоссе женщина-водитель автомобиля Jaecoo не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной.

От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте, а водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Прокуратура ТиНАО начала процессуальную проверку и взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Ранее 9 автомобилей столкнулись на 63-м километре внешней стороны МКАД. О пострадавших информация не поступала.

До этого авария произошла на Брестском шоссе около поселения Вороново. Там столкнулись машины Renault и Volvo. Водитель первого авто погиб на месте от полученных травм.

Авария с участием пешехода произошла на юго-востоке Москвы

