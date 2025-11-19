Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, авария произошла на Брестском шоссе вблизи поселения Вороново. Там водитель Reno столкнулся с Volvo, когда последний не убедился в безопасности при выполнении поворота налево.

В результате от полученных травм на месте ЧП скончался находившийся за рулем первого автомобиля. В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

К работе также привлечены оперативные службы города, добавили в телеграм-канале Дептранса. В ведомстве уточнили, что авария повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение там затруднено. Водителей призвали искать альтернативные маршруты.

Ранее два человека погибли в результате ДТП на Международном шоссе. Еще двое граждан были доставлены в больницу.

Предварительно, водитель Lamborghini наехал на препятствие, после чего авто перевернулось и загорелось. Установление обстоятельств аварии, ход и результаты проверки, проводимой по этому факту, находились на контроле в прокуратуре.

