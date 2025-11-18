Три человека получили травмы в ДТП на проспекте Андропова

Фото: Москва 24

В ДТП на проспекте Андропова в районе дома 33 пострадали три человека, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, в 12:45 столкнулись 4 транспортных средства, одно из которых впоследствии опрокинулось.

На месте случившегося работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства ДТП, а также устраняются последствия аварии.

В ведомстве рекомендуют выбирать маршруты объезда, так как движение на участке затруднено.

В свою очередь, прокуратура Южного административного округа столицы взяла под контроль установление обстоятельств ДТП.

