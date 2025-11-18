Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Андропова

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Несколько автомобилей попали в ДТП на проспекте Андропова. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным департамента, авария произошла в районе дома 33. В настоящее время к работе на месте ЧП привлечены сотрудники оперативных служб. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также уточнить данные о возможных пострадавших.

ДТП повлияло на транспортный поток, в связи с чем движение в районе затруднено. Дептранс призвал автовладельцев искать альтернативные маршруты.

Еще одна авария ранее произошла в Одинцовском городском округе. На 22-м километре трассы А-100 "Можайское шоссе" нетрезвый автомобилист насмерть сбил пешехода. Злоумышленник был задержан, против него возбуждено уголовное дело.

До этого ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Международном шоссе. Отмечалось, что в результате никто не пострадал, однако из-за ЧП было перекрыто три полосы из четырех.