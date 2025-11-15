Форма поиска по сайту

15 ноября, 19:42

Происшествия

ДТП с несколькими авто произошло на Международном шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Международном шоссе в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Перекрыты три полосы движения из четырех.

Ранее автомобиль въехал в частный дом в подмосковном Волоколамске. ДТП произошло на 15-м километре трассы Суворово – Волоколамск – Руза. Сообщалось, что водитель съехал в кювет, после чего машина протаранила стену здания.

В результате аварии пострадал человек, который находился в доме. Он был госпитализирован с травмами.

