Автомобиль влетел в частный жилой дом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Легковой автомобиль Renault въехал в частный жилой дом в подмосковном Волоколамске, протаранив стену здания. О происшествии сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась вечером 3 ноября на 15-м километре трассы Суворово – Волоколамск – Руза. Предварительно, мужчина за рулем Renault допустил съезд в кювет, после чего автомобиль влетел в частный дом.

В результате инцидента пострадал один человек, который находился в доме. Его с различными травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее легковой автомобиль врезался в бетонный блок на МКАД. ДТП произошло на 1-м километре внешней стороны кольцевой автодороги. В результате пассажир автомобиля погиб, а водитель был доставлен в медицинское учреждение.

Еще одно ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на юге Москвы, в районе дома № 178А на Варшавском шоссе. В аварии пострадали два человека. В связи с ДТП движение в сторону Подмосковья было временно затруднено.