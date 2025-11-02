18 человек пострадали в ДТП с автобусом на севере Армении

Фото: shamshyan.com

ДТП с автобусом произошло в Тавушской области на севере Армении. В результате пострадали 18 человек, сообщила пресс-служба МВД страны.

По данным ведомства, автобус опрокинулся около 15:05 по местному времени (14:05 по московскому) у монастырского комплекса Агарцин.

Как уточнила пресс-служба Минздрава Армении, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Его оперируют. Остальные пассажиры находятся в состоянии средней тяжести.

Министерство подчеркнуло, что раненые проходят необходимое обследование, им оказывается медицинская помощь.

В случае необходимости будет организована транспортировка пострадавших в медицинские центры Еревана машинами скорой помощи.

Ранее рейсовый автобус попал в аварию на юге Красноярского края. Водитель не справился с управлением во время обгона на участке трассы Шушенское – Сизая. В результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. За помощью после ДТП обратилось 8 человек, в том числе 2 детей.