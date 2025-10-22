Более 60 человек погибли в ДТП с автобусами в Уганде

Фото: upf.go.ug

В результате аварии с участием автобусов и автомобилей в Уганде погибли 63 человека. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пост местной полиции в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

ДТП произошло на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу. Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов пытался обогнать грузовик, в то время как встречный общественный транспорт обгонял внедорожник.

В результате этих маневров произошло лобовое столкновение автобусов, после чего в аварию попали и другие транспортные средства.

Ранее в Китае водитель сбил группу людей на электрических велосипедах. Уточнялось, что 37-летний мужчина находился за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В результате один человек погиб на месте, семеро скончались в больнице, состояние еще четырех пострадавших оценивалось медиками как стабильное.

До этого более 20 российских туристов пострадали в автоаварии в Абхазии. Водитель, управлявший ВАЗ-2107, попытался повернуть, но столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы, на 30-м километре трассы в Гагрском районе.