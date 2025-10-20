Число пострадавших при наезде машины на палатку в США выросло до 13

Фото: depositphotos/zimmytws

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на палатку с людьми в штате Мэриленд США выросло до 13. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По уточненной информации, среди пострадавших 8 детей в возрасте от 1 года до 17 лет, а также 6 – взрослых. Одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. Еще один ребенок продолжает наблюдаться у медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также отмечается, что водитель автомобиля сдался полиции. Его допросили в участке.

О произошедшем ранее сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные власти. Автомобиль въехал в палатку ночью по местному времени в субботу, 18 октября, в жилом районе города Блэйденсбург. Среди пострадавших числился младенец, который находился в критическом состоянии.