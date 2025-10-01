Пьяный водитель на "Лексусе" врезался в ограждение детского сада в Химках

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Водитель "Лексуса" врезался в ограду детского сада в Подмосковье. ДТП произошло 1 октября на улице Мира в микрорайоне Подрезково города Химки, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

По предварительным данным, 59-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД уточнили, что в результате аварии пострадавших нет.

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения").

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после ДТП с гибелью ребенка в подмосковной Коломне. Трагедия произошла 30 сентября. По предварительным данным, водитель "КамАЗа" наехал на 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребенка доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

