30 сентября, 18:12

Происшествия

ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе 2-го Крестовского переулка

Фото: depositphotos/svedoliver

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка. На месте работают оперативные службы города, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено на 5 километров. Ведомство призывает водителей выбирать альтернативные пути маршрута.

Ранее сообщалось, что неизвестный на электровелосипеде сбил пожилую женщину в районе дома 70/11 на Ленинском проспекте, после чего скрылся с места происшествия. По данным ведомства, в результате наезда женщина пострадала и была госпитализирована.

Mercedes влетел в частный дом в селе Николаевка под Таганрогом

