ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе 2-го Крестовского переулка

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка. На месте работают оперативные службы города, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено на 5 километров. Ведомство призывает водителей выбирать альтернативные пути маршрута.

