Неизвестный на электровелосипеде сбил пожилую женщину на Ленинском проспекте

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Неизвестный на электровелосипеде сбил пожилую женщину в районе дома 70/11 на Ленинском проспекте, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло во дворовой территории. В результате наезда женщина пострадала и была госпитализирована.

По факту случившегося организована проверка. Сотрудники ГАИ уже установили личность нарушителя. Им оказался 20-летний приезжий человек. В настоящее время он находится в территориальном подразделении Госавтоинспекции.

Ранее в Москве 20-летняя девушка сбила на электросамокате женщину и скрылась с места происшествия. Инцидент произошел на улице Черняховского. После произошедшего пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

До этого водитель электровелосипеда сбил пятилетнего мальчика на тротуаре на Нагорной улице Москвы. На момент аварии ребенок был с матерью, в результате его госпитализировали.

