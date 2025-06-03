Водитель электровелосипеда сбил ребенка на Нагорной улице в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель электровелосипеда сбил пятилетнего мальчика на тротуаре на Нагорной улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Как уточнило ведомство, на момент аварии ребенок был с матерью. В результате его госпитализировали.

Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла на контроль ход и результаты проверки.

До этого в Подмосковье тракторист сбил насмерть подростка и сбросил его тело в реку. По предварительной информации, мужчина совершил наезд на 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и от полученных травм скончался на месте. Суд арестовал тракториста.

Ранее водитель автомобиля насмерть сбил ребенка в центре Москвы. ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпуса 4. Каршеринг совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на запрещающий сигнал светофора.

