Дело заведено на тракториста, сбившего и выкинувшего ребенка в реку в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи возбудили дело против гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который сбил насмерть на тракторе 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК РФ.

35-летний мужчина наехал на ребенка, попавшего в движущийся механизм культиватора. Мальчик скончался от полученных травм на месте, после чего тракторист решил скинуть тело в реку, где рыбаки нашли его спустя шесть дней.

Позже злоумышленника задержали и доставили в следственные органы для принятия процессуальных решений.

Как пояснили в ГСУ СК РФ, действия подозреваемого подпадают под статью о причинении смерти по неосторожности. Свою вину он признал на допросе.

В рамках расследования правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас следователи готовят прошение в суд об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.

Ранее в Уссурийске грузовик насмерть сбил 8-летнего ребенка на велосипеде на пешеходном переходе. Инцидент произошел на пересечении проспекта Блюхера и Садовой улицы.

Следователи выяснили, что водитель грузовика, 48-летний житель Владимирской области с 30-летним стажем, дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД в этом году. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого машинисту грозит до 5 лет лишения свободы.