02 июня, 14:40Происшествия
Дело заведено на тракториста, сбившего и выкинувшего ребенка в реку в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
Следователи возбудили дело против гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который сбил насмерть на тракторе 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК РФ.
35-летний мужчина наехал на ребенка, попавшего в движущийся механизм культиватора. Мальчик скончался от полученных травм на месте, после чего тракторист решил скинуть тело в реку, где рыбаки нашли его спустя шесть дней.
Позже злоумышленника задержали и доставили в следственные органы для принятия процессуальных решений.
Как пояснили в ГСУ СК РФ, действия подозреваемого подпадают под статью о причинении смерти по неосторожности. Свою вину он признал на допросе.
В рамках расследования правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас следователи готовят прошение в суд об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.
Ранее в Уссурийске грузовик насмерть сбил 8-летнего ребенка на велосипеде на пешеходном переходе. Инцидент произошел на пересечении проспекта Блюхера и Садовой улицы.
Следователи выяснили, что водитель грузовика, 48-летний житель Владимирской области с 30-летним стажем, дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД в этом году. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого машинисту грозит до 5 лет лишения свободы.
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