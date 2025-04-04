Мужчину, который насмерть сбил ребенка в Москве, приговорили к колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд вынес приговор 20-летнему водителю каршеринга, который в сентябре прошлого года сбил двух детей, одного из них – насмерть, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчине назначили 4 года колонии общего режима. Также ему запретили 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

ДТП произошло в сентябре прошлого года на улице Планерной. 20-летний мужчина за рулем автомобиля каршеринга Toyota наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Позже мужчина признался, что хотел обогнать ехавшую впереди машину, поэтому перестроился в левую полосу. Однако после отвлекся на телефон, который держал в руке, и сбил детей.

Также в прокуратуре сообщили, что стаж водителя на момент ДТП составлял не более месяца.