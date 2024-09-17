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17 сентября, 19:15

Происшествия

Сбивший детей водитель арестован в Москве

Сбивший детей водитель арестован в Москве

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Суд арестовал 20-летнего водителя, который сбил детей на Планерной улице. Авария произошла 16 сентября. Машина каршеринга вышла на обгон и проехала на красный свет. По пешеходному переходу в этот момент шли дети. 12-летний мальчик погиб, девочка попала в больницу. По словам водителя, он отвлекся на телефон. Вину мужчина признал.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы. В ведомстве сообщили, что стаж водителя составляет не более месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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