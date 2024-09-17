По факту ДТП на Планерной улице в Москве возбуждено уголовное дело

Па факту ДТП на северо-западе Москвы, которое произошло вечером 16 сентября, возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи вместе с автоинспекторами устанавливают все обстоятельства аварии.

Предварительно установлено, что на Планерной улице автомобиль каршеринга на регулируемом перекрестке сбил двух подростков, переходивших проезжую часть. В результате чего 13-летний мальчик погиб на месте, 12-летняя девочка получила травмы и госпитализирована в тяжелом состоянии. Установлено, что водитель арендованного автомобиля двигался на запрещающий сигнал светофора.

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