Илон Маск удалил пост, в котором рассуждал о покушении на Байдена и Харрис

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Илон Маск удалил свой пост в соцсети X, в которой выразил удивление тем, что до сих пор не было совершено покушение на представителей Демократической партии, президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщает телеканал CNN.

Маск убрал публикацию, в которой недоумевал из-за того, что за последние месяцы на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа уже дважды совершали покушение, в то время как Байден и Харрис до сих пор не столкнулись с подобным.

Телекомпания отмечает, что сначала Маск не хотел удалять свой пост, но потом согласился с одним из пользователей Х, который высказал мнение, что слова предпринимателя будут специально трактовать неверно.

Позже Маск несколько раз заявлял, что его слова были шуткой.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления перед сторонниками в городе Батлере. Через несколько минут после начала речи экс-президента США внезапно раздались звуки выстрелов, после которых политик приложил руку к правому уху и присел за трибуну. Его с окровавленным ухом вывели со сцены охранники.

15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида американец Райан Уэсли Рут совершил новую попытку покушения на Трампа. Мужчина просунул дуло своего автомата сквозь ограду у гольф-клуба кандидата в президенты США. Сотрудники секретной службы вовремя заметили мужчину и открыли по нему огонь. В момент инцидента Трамп был в 270–450 метрах от места стрельбы.