Зеленский заявил о недопустимости насилия после покушения на Трампа

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После очередного покушения на экс-лидера США Дональда Трампа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "политическому насилию" не должно быть места в мире. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на страницу Зеленского в соцсети X.

Также украинский лидер был рад узнать, что Трамп жив и невредим, а подозреваемый в попытке покушения на него был сразу же задержан.

"Верховенство закона имеет первостепенное значение", – отметил Зеленский.

15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида была совершена новая попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

По информации американских спецслужб, подозреваемым оказался американец Райан Уэсли Рут. Мужчина просунул дуло своего автомата сквозь цепную ограду у гольф-клуба экс-президента США. Сотрудники секретной службы успели вовремя заметить его и открыть по нему огонь. Подозреваемый попытался сбежать на автомобиле, но полицейские догнали его и арестовали. В момент инцидента Трамп находился в 270–450 метрах от места стрельбы.