15 сентября произошла вторая попытка покушения на бывшего президента США Дональда Трампа – в конечном итоге политик не пострадал. Расскажем, что известно о задержанном Райане Руте, который не успел нажать на курок.

"Они пытаются его убить"

Фото: AP Photo/Terry Renna

О новом покушении на бывшего президента США и действующего кандидата на будущих выборах Дональда Трампа стало известно в воскресенье, 15 сентября. Звуки выстрелов были слышны рядом с гольф-клубом West Palm Beach (Флорида), в котором политик играл с приятелем.

Изначально ряд СМИ сообщили, что стрельбу между собой устроили некие лица, а сам Трамп не был мишенью. Однако позже представитель Секретной службы США подтвердил на специальной пресс-конференции, что ее сотрудник открыл огонь по вооруженному мужчине, который прятался в кустах недалеко от территории гольф-клуба. Там же обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру, рассказал журналистам шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

По его словам, стрельба произошла примерно в 270–450 метрах от политика.





Рик Брэдшоу шериф округа Палм-Бич Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние.

Задержать преступника удалось благодаря показаниям свидетеля: он увидел, как мужчина садится в автомобиль марки Nissan.

"Мы связались с офисом шерифа округа Мартин, предупредили их, они заметили машину, остановили ее и задержали парня. После этого мы опросили свидетеля, и он опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину", – раскрыл детали Брэдшоу.

Кроме того, представитель полиции уточнил, что Трампа охраняли бы тщательнее, если бы он был действующим президентом США.

Член палаты представителей конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин в своем аккаунте в соцсети Х также написала, что экс-президента действительно пытались убить.

"Трамп цел и невредим после очередной попытки покушения <...>. Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить", – написала она.

Сам Дональд Трамп на своей платформе Truth Social поблагодарил агентов Секретной службы и полицейских Флориды. Он также отметил, что чувствует себя хорошо.





Дональд Трамп экс-президент США Рядом со мной раздавались выстрелы, но, прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хочу, чтобы вы узнали первыми: я в безопасности и здоров! Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся!

Кроме того, позднее он обвинил в покушении на себя риторику действующего президента США Джо Байдена и оппонента Трампа на будущих выборах, вице президента США Камалы Харрис, сообщил Fox.

Это покушение стало уже вторым для Дональда Трампа за последние два месяца. В июле во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании в политика стреляли с крыши соседнего здания – тогда пуля задела правое ухо кандидата в президенты. Кроме того, один участник митинга погиб, двое были тяжело ранены. Исполнителем покушения был 20-летний стрелок, которого впоследствии ликвидировали.

Мечтал воевать за Украину и вербовал людей

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут: по данным CNN, суд уже предъявил ему обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием.

Мужчине принадлежит строительная фирма, он активно выступает в поддержку Украины и Демократической партии США. Однако издания отмечают, что раньше он поддерживал Трампа и даже хотел, чтобы тот переизбрался на новый срок.

При этом в 2022 году стрелок приезжал в Киев и планировал вступить в ряды ВСУ. В 2023-м издание The New York Times даже выпустило материал с упоминанием Рута: в тексте отмечалось, что мужчина занимался вербовкой людей для участия в зоне СВО.





из публикации издания The New York Times Мистер Рут, который в прошлом году провел несколько месяцев в Украине, сказал, что планирует в некоторых случаях перевезти их нелегально, из Пакистана и Ирана в Украину. Он сказал, что десятки людей проявили интерес.

Также телеканал CNN сообщил, что в аккаунте подозреваемого в соцсети X есть десятки постов, где он говорил о готовности "умереть за Киев". Также он мечтал о том, что Кремль "нужно сжечь дотла".

При этом телеканал NBC со ссылкой на документы рассказал, что за Рутом числится свыше 100 уголовных и гражданских дел. В частности, у него была судимость за незаконное хранение пулемета и скрытое ношение оружия, хранение украденного имущества, бегство с места ДТП и сопротивление аресту.

Кроме того, республиканка Тейлор Грин заметила, что, помимо прочего, мужчина снимался в ролике в поддержку "Азова" (организация признана террористической и запрещена в РФ). К посту она приложила скриншот из того самого видео, на котором видно мужчину, похожего на Рута.

"Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину", – написала она.

По информации СМИ, из-за многочисленных "необычных высказываний" Райану Руту могут назначить проверку его психического состояния перед началом уголовного разбирательства.

"Никто не пытается убить Байдена"

Новости мира: подозреваемый в покушении на Дональда Трампа вербовал военных для Украины

О покушении на кандидата в президенты США высказались многие политики и известные личности. Например, Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и порадовался за невредимость Дональда Трампа.





Джо Байден президент США Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал.

Глава государства выступил против любого политического насилия и призвал власти задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности Трампа.

Камала Харрис также осудила попытку покушения на политика.

"Мы все должны внести свой вклад, чтобы этот инцидент не привел к еще большему насилию", – отметила оппонент Трампа.

В поддержку республиканца выступил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В соцсети Х он заметил, что жизнь Трампа будет в опасности, пока он не победит на выборах президента США. Свой комментарий в соцсетях оставил и миллиардер Илон Маск: он задался вопросом, почему покушения происходят только в отношении экс-президента.

"И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу", – написал он, позднее удалив запись.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обстановку с выборами в Штатах напряженной. Однако он подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутриполитические процессы. Кроме того, он отметил, что деятельность подозреваемого должна быть головной болью спецслужб Вашингтона, а не Москвы.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, предположил, что подозреваемого в подготовке убийства могли нанять киевские власти.



Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности РФ Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?

О том, что "политическому насилию" нет места в мире, рассказал в своих соцсетях Владимир Зеленский. По его словам, он обрадовался, что Трамп цел и невредим, а подозреваемый в покушении мужчина задержан. О том, что вероятный исполнитель поддерживал киевский режим, лидер Украины упоминать не стал.

"Верховенство закона имеет первостепенное значение", – отметил Зеленский.

При этом уже второе покушение на Трампа сыграло на руку его предвыборному рейтингу. В частности, одна из американских онлайн-платформ заявила, что американские букмекеры повысили шансы политика на победу с 49 до 50%.