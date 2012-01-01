Футболки и кепки с изображением раненого Трампа начали продавать по всему миру

На Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления в Пенсильвании 14 июля: пуля прострелила ухо, не задев серьезно голову. Сразу после этого соцсети и магазины в разных странах заполонили мемы и футболки с изображением политика. Подробнее – в материале Москвы 24.

Пуля промахнулась

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 14 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Политика попытались застрелить всего спустя несколько минут после начала речи.

На кадрах с трансляции мероприятия видно, как сначала Трамп растерялся, а потом схватился за ухо и спрятался за трибуну. Охрана быстро окружила его и начала выводить со сцены, однако даже в этот момент политик успел поднять кулак вверх, подбадривая своих сторонников.

Всего в результате стрельбы погиб один человек – участник митинга, еще один получил тяжелые ранения. Самого стрелка вычислили и ликвидировали: им оказался 20-летний житель штата Пенсильвания.

Позднее кандидат на пост президента США уточнил в своей социальной сети Truth Social, что у него прострелено правое ухо.



Дональд Трамп бывший президент США Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. <...> Я сразу понял, что что-то не так, когда услышал свистящий звук, выстрелы и почувствовал, как пуля рвет мою кожу.

Также политик поблагодарил за работу Секретную службу (к которой у других экспертов осталась масса вопросов) и правоохранительные органы, а также выразил соболезнования семьям погибшего и раненого.

Позже в интервью The New York Post Трамп также рассказал, что во время митинга повернул голову, чтобы прочитать надписи, и именно это спасло ему жизнь. По его словам, врач тоже назвал чудом тот факт, что политику удалось выжить.

"Я не должен быть здесь, я должен быть мертв", – добавил кандидат.

При этом бывший американский лидер не намерен менять своих планов после покушения: 15 июля он планировал приехать на предвыборный съезд Республиканской партии, который пройдет в штате Висконсин.

Трамп на футболке

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

На покушение быстро отреагировали мировые политики, в частности главный конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден: действующий президент США отметил, что в стране необходимо "охладить" накал политических страстей. Он также призвал американцев держаться вместе.



Джо Байден президент США Нельзя позволить, чтобы такое насилие стало нормой. Политическая риторика в нашей стране стала очень горячей. Пора ее охладить. Сделать это – ответственность всех нас.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск, в свою очередь, предрек США тяжелые времена после покушения и призвал главу Секретной службы подать в отставку. Самого Трампа он сравнил с Теодором Рузвельтом, назвав политика "крутым кандидатом". Он публично поддержал экс-президента и пожелал скорейшего выздоровления.

В Кремле также осудили любые проявления насилия во время политической борьбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что покушение на Трампа спровоцировала атмосфера вокруг нынешней администрации США.



Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X также заверил, что Трампу после покушения обеспечена победа на предстоящих президентских выборах.

"Если его не убьют", – добавил он.



Фото: AP Photo/Wayne Parry

Интерес к Трампу моментально вырос и в интернете: соцсети заполонили мемы и самый разный мерч с изображением политика, поднявшим сжатую в кулак руку. Первые футболки с фотографией раненого кандидата появились на одной из китайских платформ спустя всего несколько минут после стрельбы, отметила газета South China Morning Post. По словам одной из продавщиц, в течение трех часов магазин получил больше двух тысяч заказов из КНР и США.

На Amazon тоже в огромном количестве продаются аксессуары и одежда с лозунгом "пуленепробиваемый" с фото Трампа на трибуне: например, футболка обойдется примерно в 20 долларов, бейсболка – за 10, стикеры на бампер – по 5 долларов, уточняет РИА Новости. Кроме того, в Сети разошлось изображение с брелоком, на котором в одну цепь соединены фото бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ (погиб в результате покушения в 2022 году), самого молодого президента США Джона Кеннеди (убит в 1963 году) и Трампа.

Одежда с изображением американского политика вызвала интерес и в России. На маркетплейсах уже можно найти футболки с фотографией Трампа с окровавленным ухом стоимостью около двух тысяч рублей.



