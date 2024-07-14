Маск после покушения на Трампа назвал его крутым и сравнил с Теодором Рузвельтом

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что у США давно не было такого "крутого кандидата" в президенты, как Дональд Трамп. Об этом он написал в соцсети X.

"В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат, им был Теодор Рузвельт", – высказался он.

Миллиардер также публично поддержал Трампа и выразил надежду на его скорейшее выздоровление.

Кроме того, он предрек США опасные времена после покушения на Трампа и заявил, что главе Секретной службы необходимо подать в отставку после произошедшей трагедии.

Стрельба произошла на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи Трампа раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Окружной прокурор города Батлер Ричард Голдингер сообщил, что при стрельбе погиб один находившийся на митинге человек, еще один был тяжело ранен.

Источники в правоохранительных органах США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.