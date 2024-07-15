WSJ: покушение на Трампа можно считать крупнейшим провалом Секретной службы США за 40 лет

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Стрельбу во время выступления экс-президента США Дональда Трампа можно расценивать как крупнейший провал Секретной службы страны с момента покушения на Рональда Рейгана в 1981 году, заявили авторы газеты Wall Street Journal.

В свою очередь, бывший заместитель помощника главы ведомства Билл Пикл в ходе беседы с журналистами подчеркнул, что у Секретной службы нет оправданий тому, что ее сотрудники не сумели обеспечить прикрытие крыши здания, расположенного в 100 метрах от места нахождения политика.

В противовес репутации ведомства случившееся может улучшить положение Трампа во время избирательной гонки, сочла старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

В рамках беседы с газетой "Известия" эксперт подчеркнула, что покушение послужит достаточно значимым фактором для данной избирательной кампании. При этом, по ее мнению, нельзя говорить о том, что Трамп уже победил.

Специалист обратила внимание, что нападение позволило претенденту на пост главы государства получить "порцию сочувствия". Трамп "хорошо показал себя", начав публиковать "бодрые посты в соцсетях" и показывать "красивые жесты", отметила она.

"Примечательно и другое обстоятельство. Демократы, видя, что Трамп получает на волне этих событий дополнительные очки, решили на некоторое время прекратить дискуссию о необходимости замены президента США Джо Байдена другим кандидатом. Они понимают, что сейчас Трамп оказался на коне, и они идут даже на то, чтобы несколько снизить градус своих разногласий", – подчеркнула Богуславская.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Спустя некоторое время Трамп положительно высказался о звонке Джо Байдена, который поговорил с ним после покушения. Политик назвал нынешнего лидера государства "прекрасным" и подчеркнул, что их соперничество может быть более цивилизованным.