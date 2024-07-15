NYP: полицейский видел стрелка за несколько минут до покушения на Трампа

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Полицейский столкнулся со стрелявшим в бывшего президента США Дональда Трампа за несколько минут до покушения, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание New York Post.

По данным СМИ, злоумышленник находился на крыше заводского здания. Изначально внимание на него обратили участники мероприятия. Они передали информацию об этом сотрудникам полиции.

Один из офицеров направился вверх по лестнице, где столкнулся с Томасом Мэтью Круксом. Тот направил на правоохранителя винтовку, и полицейский начал спускаться обратно.

Спустя несколько минут Крукс выстрелил в направлении Трампа и участников митинга, успев ранить самого экс-лидера США и несколько зрителей.

В ходе расследования по факту случившегося в доме стрелка было найдено подозрительное устройство. Сотрудники ФБР передали все найденные там предметы в лабораторию для дальнейшего изучения, уточняет RT со ссылкой на The Washington Post.

Нападение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Американские СМИ также выяснили, что правоохранители расценивали стрелявшего в Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала митинга. Они обратили на него внимание рядом с местом проведения мероприятия и сразу сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным.