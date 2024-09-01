01 сентября, 13:30В мире
Новости мира: в Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона
В Париже прошел митинг с требованием отставки Эммануэля Макрона. На улицы вышли несколько сотен человек. Они несли плакаты и скандировали лозунги против нынешнего главы государства.
Четвертый случай заражения оспой обезьян выявили в Кении. Об этом заявили в местном министерстве здравоохранения. При этом о начале эпидемии речи пока нет. Правительство усилило надзор, чтобы остановить распространение болезни.
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