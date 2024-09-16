Временные отключения электроснабжения введены в Ростовской области из-за пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Ростовской области стали временно отключать электроэнергию из-за природных пожаров. Соответствующая информация появилась на официальном портале "Россети Юг".

Так, ограничения устанавливаются после получения заявки от администрации муниципального образования.

"Органы местного самоуправления самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи", – уточняется в публикации.

Из-за пожаров на территории Аксайского и Неклиновского районов введен режим ЧС. Из населенных пунктов Ростовской области были эвакуированы 85 человек. Уточняется, что они отказались от пунктов временного размещения и уехали к родственникам.

Всего в результате нескольких пожаров в регионе повреждены 29 строений. Пострадавших и погибших нет. Губернатор Василий Голубев пообещал оказать помощь всем, кто потерял жилье и имущество.

