Режим ЧС введен в двух районах Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Из-за пожаров на территории Аксайского и Неклиновского районов введен режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В ведомстве подчеркнули, что в Аксайском и Неклиновском районах сейчас наиболее сложная обстановка – сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за установившейся сухой жаркой погоды.

Из населенных пунктов Ростовской области были эвакуированы 85 человек. Уточняется, что все эвакуированные отказались от пунктов временного размещения и уехали к родственникам.

Ранее в городе Аксай Ростовской области загорелся склад со стройматериалами. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. Огонь повредил 13 жилых домов.

В целом в регионе зафиксировано более 50 пожаров, в их ликвидации участвуют 2 061 человек и почти 300 единиц техники.