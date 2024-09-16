Три лесных пожара ликвидированы в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Три лесных пожара в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области потушены на общей площади 9,5 гектара. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в телеграм-канале.

По словам главы области, всего для тушения огня привлекли больше двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.

Ранее суммарная площадь пожаров составляла 7,4 гектара. Также огонь повредил 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах. Всего в результате нескольких пожаров в регионе пострадало 29 строений. Пострадавших и погибших нет. Кроме того, Голубев пообещал оказать помощь всем, кто потерял жилье и имущество.

Между тем 15 сентября в крымском селе Кольчугине загорелась сухая трава. Площадь возгорания достигла 23 гектаров. Спасатели локализовали ландшафтный пожар.