16 сентября, 10:06Происшествия
Три лесных пожара ликвидированы в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"
Три лесных пожара в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области потушены на общей площади 9,5 гектара. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в телеграм-канале.
По словам главы области, всего для тушения огня привлекли больше двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.
Ранее суммарная площадь пожаров составляла 7,4 гектара. Также огонь повредил 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах. Всего в результате нескольких пожаров в регионе пострадало 29 строений. Пострадавших и погибших нет. Кроме того, Голубев пообещал оказать помощь всем, кто потерял жилье и имущество.
Между тем 15 сентября в крымском селе Кольчугине загорелась сухая трава. Площадь возгорания достигла 23 гектаров. Спасатели локализовали ландшафтный пожар.
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