Пожарные локализовали возгорание на рынке в Аксае Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на рынке в городе Аксае Ростовской области локализован, сообщает МЧС РФ в своем официальном телеграм-канале.

По предварительным данным ведомства, огонь повредил 25 павильонов. На месте работают более 120 специалистов и 38 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

О возгорании торговых павильонов на площади в 2 тысячи квадратных метров в Аксае стало известно в ночь на 16 сентября.

Помимо этого, в регионе наблюдается сложная ситуация с ландшафтными пожарами. За 14 сентября было зафиксировано свыше 50 пожаров, до 30 из которых еще ликвидируются.

Огонь повредил 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах. Всего же в результате нескольких пожаров в регионе пострадало 29 строений.