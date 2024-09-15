15 сентября, 18:48Происшествия
Общая площадь пожара в Аксае под Ростовом составляет около 6 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Общая площадь пожара в Аксайском районе Ростовской области, где горят трава и дома, составляет около 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
"Наиболее сложная пожарная обстановка сейчас в Аксайском районе. В СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов", – цитирует ведомство РИА Новости.
Всего к ликвидации пожара в СНТ привлечено свыше 50 человек и 16 единиц техники.
При этом, по словам начальника ведомства Сергея Филиппова, применение авиации невозможно из-за сильного ветра. Она находится в готовности, уточнил он.
В свою очередь, глава администрации Аксайского района Константин Доморовский рассказал, что для пострадавших от пожара открыли пункт временного размещения (ПВР) на базе гостиницы "Саквояж". В тушении огня задействованы специалисты из Ростова-на-Дону и Батайска. Кроме того, свою помощь предлагают и добровольные пожарные.
"В Ольгинском поселении, несмотря на все усилия пожарных, ландшафтный пожар подступил к территории СНТ "Задонье" и "Донское", – написал он в своем телеграм-канале.
15 сентября в Аксае загорелся склад со стройматериалами. Вскоре огонь распространился на площади 1,1 тысяч "квадратов". Из-за сильного ветра он перекинулся на частные домовладения. Всего в Аксайском районе загорелись 8 жилых домовладений. Причиной тому стал ландшафтный пожар.
Позже пожарные локализовали возгорание на складе стройматериалов на площади 1 500 квадратных метров. В результате огонь успел повредить 6 жилых строений.
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