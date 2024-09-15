Общая площадь пожара в Аксае под Ростовом составляет около 6 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Общая площадь пожара в Аксайском районе Ростовской области, где горят трава и дома, составляет около 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

"Наиболее сложная пожарная обстановка сейчас в Аксайском районе. В СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов", – цитирует ведомство РИА Новости.

Всего к ликвидации пожара в СНТ привлечено свыше 50 человек и 16 единиц техники.

При этом, по словам начальника ведомства Сергея Филиппова, применение авиации невозможно из-за сильного ветра. Она находится в готовности, уточнил он.

В свою очередь, глава администрации Аксайского района Константин Доморовский рассказал, что для пострадавших от пожара открыли пункт временного размещения (ПВР) на базе гостиницы "Саквояж". В тушении огня задействованы специалисты из Ростова-на-Дону и Батайска. Кроме того, свою помощь предлагают и добровольные пожарные.

"В Ольгинском поселении, несмотря на все усилия пожарных, ландшафтный пожар подступил к территории СНТ "Задонье" и "Донское", – написал он в своем телеграм-канале.

15 сентября в Аксае загорелся склад со стройматериалами. Вскоре огонь распространился на площади 1,1 тысяч "квадратов". Из-за сильного ветра он перекинулся на частные домовладения. Всего в Аксайском районе загорелись 8 жилых домовладений. Причиной тому стал ландшафтный пожар.

Позже пожарные локализовали возгорание на складе стройматериалов на площади 1 500 квадратных метров. В результате огонь успел повредить 6 жилых строений.

