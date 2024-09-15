Пожарные тушат возгорание травы в Крыму на площади 15 гектаров

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Сухая трава загорелась в селе Кольчугино в Крыму на площади 15 гектаров, пишет пресс-служба МЧС РФ.

Для тушения пожара были задействованы порядка 100 человек, 28 единиц техники и вертолет МЧС России. Погибших и пострадавших нет.



Ранее произошло возгорание травы и частных домов в селе Ямное Воронежской области. В результате пострадали три дома. До этого огонь перекинулся на частные дома возле города Аксай в Ростовской области. Площадь последнего составила 1,1 тысячи "квадратов".

