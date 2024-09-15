Пожар на складе в Аксае под Ростовом локализован на площади 1,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали возгорание на складе стройматериалов в городе Аксай Ростовской области. Об этом пишет пресс-служба МЧС РФ.

Локализовать пожар удалось на площади 1 500 квадратных метров. В результате огонь успел повредить 6 жилых строений.

Склад загорелся 15 сентября, вскоре огонь распространился на площади 1,1 тысяч "квадратов". Из-за сильного ветра он перекинулся на частные домовладения. Всего в Аксайском районе загорелись 8 жилых домовладений. Причиной тому стал ландшафтный пожар.

