Восемь домов загорелись в Аксайском районе Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Восемь домовладений загорелись в Аксайском районе Ростовской области из-за ландшафтного пожара. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области", – отметил глава региона.

Кроме загоревшихся 8 домовладений в районе также возникли пожары на территории трех СНТ. Кроме того, из-за различных пожаров в хуторе Светлый Каменского района сгорело 7 нежилых построек, а в хуторе Морской Чулек Неклиновского района огонь, по предварительным данным, уничтожил 9 домов и 5 хозяйственных построек.

"Эвакуировано 20 человек", – обозначил Голубев.

В целом с начала суток в Ростовской области зафиксировано свыше 50 пожаров, до 30 из которых еще ликвидируются. В ликвидации огня задействовано 2 061 человек и почти 300 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в городе Аксай загорелся склад со стройматериалами, из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения. Площадь возгорания составила свыше 1 100 квадратных метров.

