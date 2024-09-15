Полигон ТБО загорелся в Нижегородской области

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Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся в Нижегородской области на площади 8 000 квадратных метров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

Инцидент случился вечером 15 сентября в Городецком городском округе, у деревни Скородум. Пожарные уже ликвидируют возгорание. Отмечается, что угроза перехода огня на лес отсутствует.

Ранее сухая трава загорелась в селе Кольчугино в Крыму. Изначально площадь возгорания оценили в 15 гектаров. Позже огонь распространился до 23 гектаров. Погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия нет.

