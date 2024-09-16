Открытое горение в ростовском СНТ "Задонье" ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в садовом товариществе "Задонье" в Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве также сообщили о возгорании торговых павильонов на площади в 2 тысячи квадратных метров в городе Аксае. Пожарные подразделения уже находятся на месте, в тушении огня задействованы 70 сотрудников МЧС и 18 единиц техники.

Восемь домовладений загорелись в Аксайском районе Ростовской области из-за ландшафтного пожара 15 сентября. За день в регионе было зафиксировано свыше 50 пожаров, до 30 из которых еще ликвидируются. В ликвидации огня задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.

Позже общая площадь пожара в Аксайском районе достигла около 6 тысяч квадратных метров. В СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов.

По данным местных властей, огонь повредил 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах. Всего же в результате нескольких пожаров в регионе пострадало 29 строений. Пострадавших и погибших в результате стихийного бедствия нет.