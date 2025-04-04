Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Велосипедист погиб в результате ДТП в ТиНАО, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария случилась в районе дома 1А по Заводской улице. По предварительным данным, автобус наехал на велосипедиста. Причем последний двигался вдоль проезжей части. От полученных травм он скончался на месте.

Установлением всех причин произошедшего занимаются сотрудники Госавтоинспекции совместно со следственно-оперативной группой.

Немногим ранее в Саратовской области четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и фуры. В результате ДТП машины загорелись. На месте ЧП работали экстренные службы.

До этого в Подмосковье водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, а затем врезался в автомобиль и микроавтобус. Из-за аварии пострадали два человека. Они были госпитализированы.