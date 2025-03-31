31 марта, 18:35Происшествия
Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек в ДТП с автобусом в ДНР
Фото: телеграм-канал "Следком"
Следователи завели уголовное дело после ДТП с участием автобуса, в котором погибли шесть человек, в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на СК РФ.
Авария произошла на трассе Мариуполь — Безыменное. Травмы в результате случившегося получили еще семь человек.
Ранее на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц в городе Пушкине Ленинградской области произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. При аварии пострадали двое взрослых и 11-летний ребенок. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.
Между тем на 281-м километре трассы А-113 в Подмосковье водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, после чего врезался в автомобиль и микроавтобус. В результате пострадали два человека. Их госпитализировали.
Из-за аварии движение транспорта в районе ДТП было затруднено. В связи с этим автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты.
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