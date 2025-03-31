Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек в ДТП с автобусом в ДНР

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи завели уголовное дело после ДТП с участием автобуса, в котором погибли шесть человек, в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на СК РФ.

Авария произошла на трассе Мариуполь — Безыменное. Травмы в результате случившегося получили еще семь человек.

Ранее на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц в городе Пушкине Ленинградской области произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. При аварии пострадали двое взрослых и 11-летний ребенок. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Между тем на 281-м километре трассы А-113 в Подмосковье водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, после чего врезался в автомобиль и микроавтобус. В результате пострадали два человека. Их госпитализировали.

Из-за аварии движение транспорта в районе ДТП было затруднено. В связи с этим автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты.

