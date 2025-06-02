В Подмосковье тракторист сбил насмерть ребенка и сбросил тело в реку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье тракторист сбил насмерть подростка и сбросил его тело в реку. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, мужчина совершил наезд на 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и от полученных травм скончался на месте. Тело ребенка тракторист увез и бросил в реку, где оно было найдено через шесть дней.

Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности задержан. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Его доставили в следственные органы для принятия процессуальных решений, уточнила Волк.

Ранее в подмосковной Коломне задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом в живот своего 7-летнего сына. Ребенка госпитализировали, на допросе мать дала признательные показания. При этом знакомая женщины рассказала, что та негативно относилась к алкоголю и никогда им не злоупотребляла.