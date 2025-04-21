Грузовик насмерть сбил школьника на пешеходном переходе в Уссурийске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Уссурийске. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Блюхера и Садовой улицы. По данным ведомства, мальчик 2014 года рождения пересекал дорогу на велосипеде. Однако на него наехал грузовик, в результате чего ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, в том числе соблюдал ли водитель грузовика правила дорожного движения и в каком он находился состоянии в момент столкновения. Региональная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.

В пресс-службе УМВД Приморья сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения водителем, повлекшее смерть человека по неосторожности". Мужчине, находившемуся за рулем грузовика, грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным ведомства, водительский стаж 48-летнего жителя Владимирской области составляет 30 лет. В этом году его дважды привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Сейчас мужчина должен пройти медосвидетельствование.

"Его привлекли к ответственности по ряду статей Административного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – уточнили в региональном МВД.

Ранее автомобилист сбил в подмосковных Химках несовершеннолетнего, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. По данным подмосковного МВД России, за рулем машины марки Opel находилась девушка. Мальчика 2004 года рождения госпитализировали с телесными повреждениями.