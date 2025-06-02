02 июня, 17:13Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал водителя трактора, насмерть сбившего подростка
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
Суд отправил в СИЗО до 31 июля 35-летнего тракториста, который насмерть сбил подростка в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
О ДТП стало известно днем 2 июня. По предварительным данным, мужчина сбил 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и скончался на месте от полученных травм.
Тело мальчика тракторист увез и бросил в реку, где оно было найдено спустя 6 дней. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Спустя время подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Свою вину он признал на допросе.
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