Суд в Подмосковье арестовал водителя трактора, насмерть сбившего подростка

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд отправил в СИЗО до 31 июля 35-летнего тракториста, который насмерть сбил подростка в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

О ДТП стало известно днем 2 июня. По предварительным данным, мужчина сбил 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и скончался на месте от полученных травм.

Тело мальчика тракторист увез и бросил в реку, где оно было найдено спустя 6 дней. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Спустя время подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Свою вину он признал на допросе.