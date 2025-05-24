Автомобиль насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы

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Водитель автомобиля каршеринга насмерть сбил ребенка в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4. Каршеринг совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора.

В результате ребенок от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее перевозивший детей автобус попал в аварию в Севастополе. В ДТП пострадали восемь несовершеннолетних пассажиров. Они были госпитализированы в медицинские учреждения.

До этого на Брестском шоссе в Москве в результате ДТП пострадали три человека. Телесные повреждения получили водитель и два пассажира, один из которых оказался ребенком.

