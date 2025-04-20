Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД города.

Уточняется, что телесные повреждения получили водитель и два пассажира, один из которых оказался ребенком.

По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением, в результате чего врезался в другую машину. Из-за этого его автомобиль опрокинулся и съехал в кювет.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее иномарка наехала на остановку общественного транспорта в Бескудниковском районе Москвы. В результате оказалась ранена женщина. Уточнялось, что водитель авто не справился с управлением. Установление обстоятельств происшествия взяла под контроль московская прокуратура.