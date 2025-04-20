20 апреля, 15:08Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД города.
Уточняется, что телесные повреждения получили водитель и два пассажира, один из которых оказался ребенком.
По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением, в результате чего врезался в другую машину. Из-за этого его автомобиль опрокинулся и съехал в кювет.
В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее иномарка наехала на остановку общественного транспорта в Бескудниковском районе Москвы. В результате оказалась ранена женщина. Уточнялось, что водитель авто не справился с управлением. Установление обстоятельств происшествия взяла под контроль московская прокуратура.
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