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20 апреля, 14:11

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МВД: водитель упавшего в Яузу авто самостоятельно выбрался из машины

Водитель упавшего в Яузу авто самостоятельно выбрался из машины

Фото: телеграм-канал SHOT

Водитель машины, упавшей в Яузу на Рубцовской набережной столицы, сумел самостоятельно выбраться из автомобиля. Он не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

Предварительно, водитель не сумел справиться с управлением, в результате чего столкнулся с ограждением. Это привело к тому, что машина упала в реку.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 апреля. Из-за случившегося было перекрыто движение по набережной в направлении Госпитального переулка. На месте ДТП работали оперативные службы Москвы.

Ранее водитель сбил ограждения и вылетел в реку в подмосковных Озерах. В результате ДТП мужчина погиб. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

Машину, упавшую в Яузу, вытащили на берег

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